شكرا لقرائتكم توضيح من حساب المواطن حول دراسة الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 أبريل سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد بشروط الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال إنه أضاف ولده قبل 6 أيام فمتى تتم الموافقة عليه؟.

الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

وأجاب حساب متابعات الخليج 365 عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله إنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ ” 10 أبريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” يونيو”.

وبالأمس أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، صدور نتائج الأهلية للدورة 66 “شهر مايو 2023″، ودعت المستفيدين للتحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( هنا ).