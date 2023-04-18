شكرا لقرائتكم بيئة مكة تجهّز مسالخها لموسم عيد الفطر المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جهّزت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة مسالخها لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفق برامج وخدمات تهدف إلى التيسير عليهم في تسلُّم وتسليم الذبائح.

وأوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أنه سيتم استقبال الأنعام في المسالخ من الساعة الخامسة صباح يوم العيد، حيث عملت الوزارة على تنفيذ خطتها للموسم من وجود كادر العاملين في جميع المسالخ من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة استمراراً لتطبيق الإجراءات الحثيثة لاستقبال هذا الموسم من ناحية تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قِبل لجان الإشراف التابعة للوزارة، كذلك تطوير وتنظيم عملية تسلُّم وتسليم الذبائح وترقيمها مع الأخذ في الحسبان تقليل وقت الانتظار إلى أدنى فترة ممكنة، إلى جانب تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين، واستمرار التأكد من عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل وبعد الذبح خدمةً للمواطن والمقيم.

الاستعداد لعيد الفطر

وأكّد “الزهراني”، أنه تم توزيع طاقم العمل في جميع المسالخ بالمنطقة وبالعاصمة المقدّسة حسب خطة موسم شهر رمضان المبارك وصولاً إلى أيام عيد الفطر المبارك، من تهيئة المسالخ بالشكل المناسب لمواكبة إعداد المعتمرين القادمين من داخل المملكة وخارجها وللشركات والمؤسسات العاملة في تأمين الإعاشة للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.