شكرا لقرائتكم مشاهد لمياه الأمطار تغرق شوارع عفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لغرق أحياء وشوارع في محافظة عفيف بمياه الأمطار.

وأظهر المقطع، تجمعات لمياه الأمطار في شوارع حفيف عرقلت حركة المرور، بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة بمنطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.