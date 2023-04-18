شكرا لقرائتكم المشحن يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله دون مقابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم متابعات الخليج 365 محمد بن مشحن الشمري أروع الأمثلة في العفو والتسامح بتنازله عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي.

المشحن يتنازل لقاتل ابنه

وقال الشمري إنه قدم تنازله في محكمة حفر الباطن الأمر الذي لقي تفاعلًا كبيرًا من الأهالي وإشادة بما قام به من عفو دون أي وجه وبلا مقابل مالي ابتغاء وجه الله.

وأوضح حمود المشحن أنه تم التنازل بعلم الإخوان والأبناء وبإرادة من أخيه محمد دون أي وساطة أو وجاهة ابتغاء مرضاة رب العالمين، وبعيدًا عن جميع المغريات، ونسأل الله القبول بهذه الأيام الفضيلة.

تفاقم مزادات الدم

وقال متعب العواد: عانى مجتمعنا من تفاقم مزادات الدم وارتفاع تكاليف جمع المال، مضيفًا أن محمد مشحن المسعودي الأسلمي الشمري نموذج وطني في العفو عند المقدرة بعدما تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله دون أي دية مليونية ليضرب أروع مثال في شهر الإحسان، محمد المشحن⁩ أعاد لنا قصص العفو التي كنا نقرأها في سير التاريخ.

العفو عند المقدرة

ومن جانبه أشار الدكتور سلطان التمياط بأن العفو عند المقدرة من شيم الرجال الكرام، ومن شيم الأنبياء والرسل، ونال هذه الدرجة الرفيعة الشهم النبيل محمد مشحن المسعودي الشمري بعفوه عن قاتل ابنه لوجه الله دون أي دية ليضرب أروع مثال وفي شهر الفضل والإحسان.