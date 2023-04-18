السعودية اليوم / غينيا تؤكد إصابة 6 حالات جديدة بفيروس ماربورج



كوناكري 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن 6 حالات إضافية مؤكدة مختبريًا بفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 حالة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن من بين الحالات المؤكدة، هناك 11 حالة وفاة، بينما توفيت جميع حالات الإصابة المحتملة، مشيرة إلى أن أكثر المناطق تضررًا هي مقاطعة ليتورال.

وأكدت منظمة الصحة العالمية دعمها لوزارة الصحة في غينيا في جهود تعزيز مختلف مراكز الاستجابة، بما في ذلك المراقبة، والمختبرات وإدارة الحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها والإبلاغ عن المخاطر.

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16:03ت م

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