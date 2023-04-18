القبض على مقيمين لتزويرهما رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها

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20.714 جامعا ومصليا مهيأة لصلاة عيد الفطر بجميع المناطق
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة جاهزية 20.714 جامعاً ومصليًا مكشوفاً لإقامة صلاة...
أمطار متوقعة على بعض المناطق اعتبارا من عصر اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء،.وقال المركز إنه يتوقع هطول الأمطار على...
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان...
المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوال مساء الخميس
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب...
شهادة للمباني تراعي المعاقين وتعالج التشوهات
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلزام اصحاب المباني السكنية والتجارية، وكذلك المباني الحكومية، بالحصول على «شهادة...
أعداد غفيرة من الزوار بمسجد عائشة
يشهد مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- ارتفاعًا متزايدًا من قبل الزوار والمعتمرين، وذلك من أجل الذهاب خارج الحل وارتداء الإحرام...
19 بندا لإعادة النظر بمعايير شركات العمرة
حدد اجتماع لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور عدد كبير من شركات ومؤسسات العمرة، 19...
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