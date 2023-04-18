السعودية اليوم / إطلاق مبادرة "بألسنتكم" بالمسجد النبوي



المدينة المنورة ٢٧ رمضان 1444هـ الموافق ١٨ أبريل 2023 م واس

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة وبالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مبادرة (بألسنتكم) وذلك في محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة.

وأكد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الدكتور محمد العنزي أن هذه المبادرة تهدف إلى تزويد الزائرين بالمعلومات التي يحتاجونها في المسجد النبوي قبل وصولهم إليه، وطريقة حجز الصلاة بالروضة الشريفة والتعليمات الخاصة بالدخول وذلك بعشر لغات، بالإضافة لإهدائهم نسخًا من القرآن الكريم.

وتأتي هذه الجهود ضمن سعي وكالة اللغات والترجمة في تقديم خدمات التواصل باللغات للقاصدين قبل وصولهم للمسجد النبوي.

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17:15ت م

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