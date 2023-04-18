

تبوك 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

كثفت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، جوالاتها التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك .

وأنهى الفرع وضمن خططه الموسمية لشهر رمضان المبارك 1444هـ أكثر من 1336 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

كما قام الفرع بمباشرة مايزيد عن 327 بلاغاً نتج عنها وعن الجوالات الرقابة إصدار أكثر من 70 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة،

‏‎ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

// انتهى //

17:19ت م

0088





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تجارة تبوك تكثف جولاتها للتأكد من التزام المحال التجارية بتخفيضاتها الترويجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.