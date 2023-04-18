اقتصادي / الهند وروسيا تتفقان على تعزيز إمكانات العلاقات التجارية والاقتصادية



نيودلهي 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

اتفقت الهند وروسيا اليوم الثلاثاء على تعزيز جميع إمكانات العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الهندية عقب ختام الدورة ال24 للجنة الحكومية الدولية الهندية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي التي عقدت في نيودلهي أمس الاثنين على مدى يومين.

وأضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية الهندية ايس جايشانكار ونائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف ترأسا اجتماع اللجنة، واستعرضا آفاق التقدم الثنائي في التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

ووصل الوزير الروسي إلى نيودلهي أمس على رأس وفد يضم وزير التجارة والصناعة بيوش غويال ووزيرة المالية نيرمالا سيترامان ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال.

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21:20ت م

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