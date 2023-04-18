شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار رعدية غزيرة على الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أهالي العاصمة الرياض من استمرار هطول الأمطار الرعدية والتي تميل للغزارة وتستمر لعدة ساعات.

ونشر كراني صورتين للأجواء بالرياض على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا “يا أهل العاصمة الرياض، استعدوا لأمطار رعدية تميل للغزارة وتسبق برياح هابطة وتصحبها حبات من البرد وتستمر لعدة ساعات ثم يتحرك الركامي شرقًا”.

وأضاف “في حين تنعم سلطنة عمان بهطول مطري يميل للغزارة.. اللهم اسقنا مزيدًا من الغيث”.

أمطار رعدية غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير له اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية “الربيعية”، على معظم مناطق المملكة، والمصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، مثيرةً للأتربة والغبار، مع فرصة لجريان السيول، وتساقط البرد.

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غد وحتى الأحد القادم – بمشيئة الله تعالى – على مناطق عسير (أبها، وخميس مشيط، وبيشة، وسراة عبيد، وأحد رفيدة، والحرجة، وتثليث، والنماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة، والربوعة، وظهران الجنوب، والبرك), والباحة (الباحة، وبالجرشي، والمندق، والقرى، والعقيق، وقلوة، والمخواه، وبني حسن، والحجرة، وغامد الزناد), وجازان (جيزان، وفيفا، والخوبة، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وبيش، وهروب، وصبيا، وأبوعريش، والدرب، والشقيق، وصامطة، والطوال، وضمد), ومكة المكرمة (الطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، والعرضيات، وتربة، ورنية، والمويه، وقيا), ونجران (نجران، وشروره، وحبونا ومعظم محافظات المنطقة), والرياض (الرياض العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج, والمزاحمية، والقويعية, والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، والزلفي، وضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل) ومنطقة حائل (حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة).