السعودية اليوم / إدارة الحشود والتفويج برئاسة شؤون الحرمين تقدّم جهوداً كبيرة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام



مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

تقدّم إدارة الحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهوداً كبيرة ومتكاملة تتميز بالمرونة والانسيابية على مدار الساعة يلمسها قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين أثناء توجههم للمسجد الحرام لأداء الصلوات مناسك العمرة.

ويعمل على إدارة تلك الحشود بالمسجد الحرام، وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية، كوادر بشرية مدربة على التعامل مع الحشود بمهنية عالية للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام والوصول إلى كافة الساحات والأدوار والمصليات داخل المسجد الحرام.

كما يقوم المراقبون بالمسجد الحرام على مدار الساعة وعلى امتداد الممرات بتنظيم الحركة لمنع تكدس الحشود وضمان انسيابيتها بكل يسر وسهولة.

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23:12ت م

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