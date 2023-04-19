السعودية اليوم / خطط نوعية لتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

يحظى المسجد الحرام باهتمام بالغ وعناية دائمة وعمل مستمر على مدار الساعة وجهود مميزة وخدمات راقية تقدمها وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي الحرم المكي الشريف من معتمرين وزائرين خلال شهر رمضان المبارك.

وتتمثل الجهود الميدانية في متابعة أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقة، من خلال فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية لضمان تقديم العمل بجودة عالية وأداء مثالي خطط ودراسات لضمان جاهزية أعمال الصيانة بالمسجد الحرام مما تقوم الوكالة بتغطية كافة أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات تحقق أعلى درجات التميز والدقة.

وتقوم الوكالة خلال الشهر الفضيل بفحص (8000) سماعة و(120 ألف) وحدة إضاءة و(222) سلّماً كهربائياً و(16) مصعداً كهربائياً و(259) صندوق إطفاء حريق, كما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(3400) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، كذلك إجراء الاختبارات اللازمة لتأكد من جاهزية الأنظمة كنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة الغير منقطعة وأنظمة إنذار الحريق التي بها (1168) حساساً وكاسراً, كما يتم اختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، للتأكد من سلامتها.

وتشرف وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة على صيانة المولدات الكهربائية والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحات الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص يعمل ضمن فريق عمل متكامل بقسم الأعمال, كما تحرص الوكالة على جودة الأنظمة الالكترونية خلال شهر رمضان باختبار نظام الصوت بالمسجد الحرام وصيانته بشكل يومي ودوري لضمان جودة الصوت ونقائه ومتابعة جميع السماعات الموجودة داخل البيت الحرام وساحاته الخارجية وعمل الصيانة اللازمة لشاشات واللوحات الرقمية ليتمكن مقدم الخدمة من تحقيق الهدف المنشود منها.

وتتابع الوكالة الأعمال اللازمة المستمرة الدائمة للأعمال الميكانيكية في المسجد الحرام ومرافقة الخارجية كالسلالم ومضخات الحريق ومضخات نقل الماء ومضخات نقل الوقود وخزان الضغط ووحدات مناولة الهواء والمكيفات وغيرها من الأعمال الميكانيكية بالبيت العتيق لكي يتمكن قاصديه من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة كما تواصل دورها الرقابي الفني على مبنى المسجد الحرام والساحات والدورات المحيطة والمباني الملحقة الخارجية.

وتحرص الوكالة على متابعة أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي من خلال أوامر العمل التي تصدر أسبوعيا مع إعداد المستخلصات الخاصة بذلك بالتنسيق مع مندوبي استشاري عقد التشغيل والصيانة لضمان خلو المسجد الحرام وساحاته والمباني الملحقة به من أي ملاحظات قدر الإمكان عبر خطة للصيانة الشاملة (Master plan) يتم اعتمادها سنويا بشكل مسبق من خلال برامج الصيانة الحاسوبية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة والسير بموجبها طوال العام.

ويأتي ذلك لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- تجاه تكامل منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

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23:26ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خطط نوعية لتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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