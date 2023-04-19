السعودية اليوم / أمانة الجوف تكثف الجولات الرقابية والتوعوية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل



سكاكا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

كثفت أمانة منطقة الجوف جهودها في أعمال الرقابة الميدانية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والوقائية.

وواصلت الرقابة الشاملة ‏في بلدية وسط سكاكا حملاتها على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل لمتابعة مستوى الالتزام بمعايير النظافة العامة والحلاقة الصحية الآمنة، وتطبيق الاشتراطات، وتوعية العاملين والمستفيدين بأهمية النظافة واستخدام الأدوات لمرة واحدة وغيرها من الإرشادات.

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23:45ت م

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