400 مشرف نظافة بالحرم

وأوضح مساعد مدير إدارة الشؤون الخدمية جابر ودعاني، أن إحصائيات إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تشمل استهلاك (3.600.00) لتر من المطهرات الصديقة للبيئة لغسيل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، وتشغيل أكثر من (1000) معدة للمشاركة في أعمال الغسيل، وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بـ(85.000) لتر يوميًا بأجود أنواع المعطرات التي جُلبت خصيصًا للمسجد الحرام، وتشغيل (100) فواحة معطرة جدارية داخل توسعة الملك فهد والمسعى بأدواره، وتوزيع أكثر من (4000) حاوية نفايات صغيرة وكبيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير.
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