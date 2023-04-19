400 مشرف نظافة بالحرم

كثّفت فرق التطهير بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، بعد غسلات تقدر بـ10 مرات يوميًّا، وفق منظومة عمل يقوم عليها أكثر من 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 400 مشرف يعملون على مدار الساعة.

وأوضح مساعد مدير إدارة الشؤون الخدمية جابر ودعاني، أن إحصائيات إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تشمل استهلاك (3.600.00) لتر من المطهرات الصديقة للبيئة لغسيل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، وتشغيل أكثر من (1000) معدة للمشاركة في أعمال الغسيل، وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بـ(85.000) لتر يوميًا بأجود أنواع المعطرات التي جُلبت خصيصًا للمسجد الحرام، وتشغيل (100) فواحة معطرة جدارية داخل توسعة الملك فهد والمسعى بأدواره، وتوزيع أكثر من (4000) حاوية نفايات صغيرة وكبيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير.