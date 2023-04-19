إصلاح 13 ألف حفرة بحائل

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة، المهندس سعود آل علي، أن الجهود تمثلت في إصلاح 13.130 من حفر الشوارع، وإصلاح 1944 من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة 870 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 341408 أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع 638 من حاوية نظافة، ورفع وإزالة 1912 سيارة تالفة، وإصلاح 33 منطقة محيطة بمحولات الكهرباء، وإصلاح 14 من اللوحات الإرشادية لأسماء الشوارع، وإزالة 35 من اللوحات الإعلانية المخالفة، وإصلاح 6910 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإزالة 6347 من التحويلات والحواجز الخرسانية.
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