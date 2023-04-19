عقوبة مليونية لـ 67 مخالفا لنظام البيئة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام، غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ، عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و «999» و«996»، في بقية مناطق المملكة.
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