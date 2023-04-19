14 جامعا بمكة لختم القرآن

يختم القرآن الكريم تزامنا مع الحرم المكي في ليلة 29 في 14 من المساجد والجوامع الواقعة داخل حدود الحرم المكي، مع جاهزيتها التامة لاستقبال المصلين، وتخفيف الزحام عن الحرم المكي، فيما رفع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الجاهزية لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان. ورصدت « دوت الخليج » الجوامع التي تقوم بختم القرآن الكريم عند ارتفاع الكثافة بالحرم المكي.. وهي على النحو التالي: جامع الأمير متعب بحي جرول جامع النافع بحي أجياد جامع زمزم بكدي جامع أحمد بن حنبل بحي بطحاء قريش جامع عائشة الراجحي بحي النسيم جامع فقيه بحي العزيزية جامع الموسى بحي الهجرة جامع الإحسان حي الزهور جامع الأميرة شيخة بالخالدية جامع نورة السليم بالخالدية جامع الأمير بحي الرصيفة جامع نصير بحي الإسكان جامع الصبان أم الجود جامع الصبان بحي الزاهر



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