رفع الجاهزية لاستقبال المصلين في ختمة المسجد النبوي

كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي أعمالها استعدادا لليلة 29 لختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في المسجد النبوي، في حين رفعت كامل الجهازية لاستقبال المصلين الذين وصلت أعدادهم في ثلثي شهر رمضان 21 مليون مصل بواقع مليون يوميا.

فتح الممرات

تم رفع الجاهزية ليوم الختمة بتسيير الحركة المرورية والممرات وتوفير الفرق التطوعية لنقل كبار السن، وإرشاد التائهين في حين يستقل المصلين النقل الترددي للوصول إلى المسجد النبوي، إذ بلغ عدد المستخدمين للنقل الترددي في العشر الأولى من شهر رمضان 150 ألف مستفيد بواقع 15 ألف يوميا.

وأكد مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، جاهزية الوكالات الخدمية والميدانية لاستقبال المصلين والزوار، وأضاف أن الوكالة هيأت المسجد بكامل طاقته الاستيعابية وتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين، وسيتم فتح الممرات الرئیسیة وعددها 38 ممرت، والممرات الفرعية «14 ممرا» و8 ممرات للطوارئ، كما تم تجهيز 38 مدخلاً لمواقف السیارات و18 سلماً من السلالم العادیة، بالإضافة إلى 12 سلماً كھربائیاً، وتهيئة الممرات المؤدية إلى سلالم 15، و 27 لضمان الحركة البشریة وفق الخطة المعدة مسبقًا.

كافة الخدمات

انتهت الوكالة من تجهيز حافظات ماء زمزم، وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته بـ 70 ألف لتر، إذ يبلغ عدد المطهرات 85 ألف لتر، كما وفرت الوكالة 40 ألف كرسي لكبار السن لينعم الزوار والمصلين بالطمأنينة وتوفير الأجواء الخاشعة لهم.

وبين الأيوبي سعي وكالة شؤون المسجد النبوي على توفير كافة الخدمات وتقديمها بأعلى معايير الجودة للزوار والمصلين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بيسر وطمأنينة.

المسجد النبوي بارقام

-مليون مصل يوميا

- 300 ألف صائم يفطرون يوميا

-150 ألف مستفيد من النقل الترددي

- 38 ممرا

- 14 فرعيا

- 8 ممرات للطوارئ

- 38 مدخلاً لمواقف السیارات