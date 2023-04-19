79.319 شكوى ضد الضمان الصحي - #عاجل

تصدرت شكاوى ضمان العملاء التابعة للإدارة الطبية في مجلس الضمان الصحي خلال الربع الأول من العام الحالي، بـ 79.319 شكوى، وبلغ إجمالي مخالفات المنشآت الصحية 24 مخالفة، ورصد 8 بلاغات احتيال، في وقت وصلت نسبة التوظيف النسائي 24%، وتجاوزت العمليات التأمينية في منصة نفيس 120 مليون عملية، وتغطية 17 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تمت تغطيتها أكثر من 80 حالة.

دعاوى قضائية

بلغت الدعاوى القضائية المرفوعة على مجلس الضمان الصحي 13 دعوى تصدت لها، وبلغت الوثائق والعقود واللوائح المعدة والمراجعة 44 وثيقة، إلى جانب إطلاق المرحلة الثالثة من مراحل تهيئة وتمكين القطاع، بحضور أكثر من 200 منشأة صحية، وعقد 4 جلسات توعوية، وعمل 6 دراسات معيارية، وتجديد اعتماد شهادة معيار 22301، واستمرار التحسين في تطبيق أفضل الممارسات للمخاطر المؤسسية.

غرامة المليون

كشف تقرير الضمان الصحي للربع الأول من العام الحالي، إصدار جزاءات على عدد من شركات التأمين بمبلغ مليون ريال، وإجراء تسوية 16 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية، واستفادة 11.538.743 مليون مستفيد من التأمين الصحي الخاص، منهم 7.986.343 ملايين موظف، و3.552.400 ملايين تابع مستفيد، و24 شركة تأمين مؤهلة، و5609 مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ 705 زيارات إشرافية، و41 زيارة سرية، ورصد 1381 مخالفة أثناء الزيارات الإشرافية، وإيقاف مقدم خدمة صحية، وتنفيذ 28 ورشة عمل تقييمية لشركات التأمين، و57 زيارة تقييمية للمرافق الحكومية، وبلغ إجمالي المكالمات الصادرة والمستلمة 191.967 ألف مكالمة، وإصدار 13 تعميمًا لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، واعتماد وتأهيل 3 شركات إدارة مطالبات.

إنجازات إستراتيجية

حققت الإدارة الإستراتيجية والتميز المؤسسي في الربع الأول إنجازات عدة ممثلة في: تحقيق مشروع تحديات المستثمرين في القطاع الصحي، والمواءمة مع أكثر من 50 جهة صحية، بمشاركة 150 مشاركًا، وتنفيذ 5 ورش عمل، و10 دراسات تمت الاستفادة منها في استقبال وتحليل 200 مشاركة، والحصول على شهادة أفضل بيئة عمل، وتدريب 37% من الموظفين على الجدارات القيادية، ووصول نسبة التوظيف النسائي إلى 24%، والقيادات النسائية إلى 11 قائدة، واعتماد 51 تعميدًا صادرًا، وتقديم 15 استشارة قانونية.

شكاوى وعمليات

79 ألف شكوى ضمان صحي

24 مخالفة بالمنشآت الصحية

8 بلاغات احتيال مرصودة

120 مليون عملية تأمينية

مليون ريال غرامات مالية

تسوية 16 طلب صلح

11.5 مليون مستفيد من التأمين الخاص

24 شركة تأمين مؤهلة

5609 مقدمي خدمات الرعاية الصحية

1381 مخالفة مرصودة للزيارات الإشرافية

57 زيارة تقييمية للمرافق الحكومية

192 ألف مكالمة صادرة ومستلمة

13 دعوى قضائية

44 وثيقة معدة

تدريب 34% من الموظفين

%24 التوظيف النسائي

11 قائدة نسائية

15 استشارة قانونية