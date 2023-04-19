عروض موسيقية ومسرحية وتجارب فريدة تسبغ فرحة العيد

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كما سيخوض الزوار تجارب فريدة من نوعها ومبتكرة عبر محطات مشوقة تسبغ فرحة العيد، لبث البهجة بينهم.
ويتخلل الفعاليات تقديم باقة العروض الأدائية الموسيقية، «لحظة العيد» بمشاركة الزوار، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من القصائد والأهازيج تزامنا مع عام الشعر العربي، إضافة إلى إعداد أستوديو يحفز على كيفية الحفاظ على البيئة خلال أنشطة عائلية صديقة للبيئة بعنوان «أستوديو الاستدامة»، وتقديم عرض فني حول صناعة ألعاب نارية صديقة للبيئة.
كما سيقدم مركز إثراء لزواره فرصة التقاط الصور مع الأقارب والأصدقاء ممن تفصل بينهم مسافات، وستتيح فعاليات أخرى التنقل بعربة تحوي ألعابا وكتبا، فيما ينثر متحف الطفل مجموعة من الفعاليات خلال أنشطة عائلية وورش عمل وتحديات جماعية، مع إمكانية مشاهدة الأداء المسرحي الأكثر دهشة «حديقة إيرث للديناصورات» على مسرح معرض الطاقة في «إثراء».
وسينظم مركز إثراء فعاليات فنية متنوعة بعنوان «فن بطاقة العيد»، وفعالية «مربع المهرجان»، و»نسيج الجدار»، ومغامرات «هدية من القمر»، وألعاب الطاولة»، وفعالية «أقرب أم أسرع».
أبرز الفعاليات:
- عروض موسيقية
- متحف الطفل
- مسرحية «حديقة إيرث للديناصورات»
- أستوديو الاستدامة
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