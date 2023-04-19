شكرا لقرائتكم خبر عروض موسيقية ومسرحية وتجارب فريدة تسبغ فرحة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «العطاء» ينظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» عددا من الفعاليات بمناسبة عيد الفطر المبارك، من 2-4 شوال المقبل، تتضمن باقة من العروض الأدائية والمسرحية والموسيقية، علاوة على أنشطة وتجارب مستوحاة من بهجة العيد.

كما سيخوض الزوار تجارب فريدة من نوعها ومبتكرة عبر محطات مشوقة تسبغ فرحة العيد، لبث البهجة بينهم.

ويتخلل الفعاليات تقديم باقة العروض الأدائية الموسيقية، «لحظة العيد» بمشاركة الزوار، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من القصائد والأهازيج تزامنا مع عام الشعر العربي، إضافة إلى إعداد أستوديو يحفز على كيفية الحفاظ على البيئة خلال أنشطة عائلية صديقة للبيئة بعنوان «أستوديو الاستدامة»، وتقديم عرض فني حول صناعة ألعاب نارية صديقة للبيئة.

كما سيقدم مركز إثراء لزواره فرصة التقاط الصور مع الأقارب والأصدقاء ممن تفصل بينهم مسافات، وستتيح فعاليات أخرى التنقل بعربة تحوي ألعابا وكتبا، فيما ينثر متحف الطفل مجموعة من الفعاليات خلال أنشطة عائلية وورش عمل وتحديات جماعية، مع إمكانية مشاهدة الأداء المسرحي الأكثر دهشة «حديقة إيرث للديناصورات» على مسرح معرض الطاقة في «إثراء».

وسينظم مركز إثراء فعاليات فنية متنوعة بعنوان «فن بطاقة العيد»، وفعالية «مربع المهرجان»، و»نسيج الجدار»، ومغامرات «هدية من القمر»، وألعاب الطاولة»، وفعالية «أقرب أم أسرع».

أبرز الفعاليات:

