أجهزة تعقب لإعادة توطين الكائنات الفطرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر الاستعانة بأجهزة تعقب فضائية، عملت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إطلاق كثير من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في المحمية لإعادة توطينها، واستعادة سلامة واستدامة النظم البيئية. وزودت الهيئة الكائنات الفطرية بأجهزة تعقب فضائية، لدراسة نطاقات الحركة والبيئات المناسبة لها، إذ يعد انتقالها عبر بيئاتها المناسبة مسألة طبيعية، كما هو الحال في برامج إطلاق الطيور المهددة والمهاجرة، وتعمل الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية، لمعالجة ما تتعرض له بعض الكائنات من صعوبات في تنقلاتها الطبيعية، لضمان حيوية واستدامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي فيها. أجهزة التعقب الفضائي





تسهم في إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض



دراسة نطاقات حركتها



معرفة البيئات المناسبة لها



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