شكرا لقرائتكم خبر الحجر .. أول موقع سعودي يدرج على قائمة اليونسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث، الذي يصادف 18 أبريل من كل عام، بهدف التوعية بأهمية التراث الوطني والمحافظة عليه وصونه. يعد الحجر أول موقع في السعودية يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويبلغ عدد المدافن داخل الحجر نحو الـ111 مدفنا، تزخر من الخارج بنقوش ورسومات ذات دلالات على تلك الحضارات، ويوجد بالقرب من بوابة الحجر الجنوبية متحف «هينة»، المرأة النبطية التي توفيت منذ نحو 2000 عام، وأعيد تشكيل ملامح وجهها أخيرا، باستخدام التقنيات الحديثة، ليتم عرض قصتها وتاريخها للزوار.
كما تضم العلا عددا من المواقع التاريخية، منها: دادان التي كانت عاصمة مملكتي دادان ولحيان، وآلاف المواقع والنقوش القديمة للفنون، إضافة إلى معالمها السياحية وبيوتها التراثية القديمة، التي باتت مقصدا للسياح من مختلف دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجر .. أول موقع سعودي يدرج على قائمة اليونسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.