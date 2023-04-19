شكرا لقرائتكم خبر الحجر .. أول موقع سعودي يدرج على قائمة اليونسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد منطقة الحِجر في محافظة العلا واحدة من أبرز المواقع السعودية، لما تحويه من تراث وحضارات وآثار لمدافن منحوتة داخل الجبال، تعود إلى العصور النبطية.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث، الذي يصادف 18 أبريل من كل عام، بهدف التوعية بأهمية التراث الوطني والمحافظة عليه وصونه. يعد الحجر أول موقع في السعودية يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويبلغ عدد المدافن داخل الحجر نحو الـ111 مدفنا، تزخر من الخارج بنقوش ورسومات ذات دلالات على تلك الحضارات، ويوجد بالقرب من بوابة الحجر الجنوبية متحف «هينة»، المرأة النبطية التي توفيت منذ نحو 2000 عام، وأعيد تشكيل ملامح وجهها أخيرا، باستخدام التقنيات الحديثة، ليتم عرض قصتها وتاريخها للزوار.

كما تضم العلا عددا من المواقع التاريخية، منها: دادان التي كانت عاصمة مملكتي دادان ولحيان، وآلاف المواقع والنقوش القديمة للفنون، إضافة إلى معالمها السياحية وبيوتها التراثية القديمة، التي باتت مقصدا للسياح من مختلف دول العالم.