شكرا لقرائتكم خبر شاشات توعوية للمعتكفين في ساحات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بشاشة توعوية يتم من خلالها نشر الهدايات والومضات التوعوية المعرفية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي النافعي أن هذه الشاشة ضمن حملة الخدمات التوعوية التي تقدمها الوكالة لعموم قاصدي الحرم المكي من خلال الإدارة العامة للشؤون المعرفية إدارة التنمية المعرفية.

وبين أنها تحتوي على ومضات وهدايات حول فضائل الاعتكاف، وليلة القدر، والحث على الإقبال على الله - عز وجل - في هذه الليالي المباركة، مدعمة بآيات من كتاب الله العزيز، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تبين منهجه عليه الصلاة والسلام خلال هذه العشر المباركة.

تطبيق تنقل

من جهة أخرى وصل عدد المستفيدين من تطبيق «تنقل» الرقمي في المسجد الحرام منذ بداية رمضان حتى أمس 3731 مستفيدا، الذي يأتي بدوره في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتسخير التكنولوجيا التي تعمل على تحقيق أعلى معايير الراحة لأداء ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام أحمد المقاطي بأنه خلال العشرين الأولى من رمضان في المسجد الحرام استفاد نحو 110621 من خدمات التنقل داخل البيت العتيق من خلال العربات الكهربائية أو اليدوية مستفيدا من ضيوف الرحمن.

وبين أن التحول الرقمي في خدمات الرئاسة يعزز من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وينظم المواعيد ومراعاة أوقات الذروة، ويمنع تكدس الحشود في المسارات المخصصة للعربات.

خطة التفويج

هذا وأعلنت الرئاسة العامة نجاح خطتها المعدة لتفويج قاصدي المسجد الحرام ليلة 27 من رمضان، بمتابعة ميدانية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقد كثفت الرئاسة الفرق الميدانية بهدف تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات المشاركة لتكامل المنظومة، وذلك عبر توجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب ما هو معد بخطة الرئاسة المعتمدة، مع مراعاة تفريغ الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف، أو السعي، ‏وعدم الجلوس خلف المقام وتوجيه المعتمرين إلى المصلى المخصص لسنة الطواف.

يشار إلى أن التعاون مع رجال أمن المسجد الحرام وكافة الجهات المشاركة ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أسهم بعد توفيق المولى -جل شأنه- في انسيابية الحشود، وضمان سلامة وصحة قاصدي البيت الحرام، وقد لوحظ الالتزام بالتعليمات والإرشادات من قبل القاصدين.

نجاح خطة التفويج:

