انسيابية حركة الحشود بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلفت نظر الزائر للمسجد النبوي انسيابية حركة الحشود البشرية في الدخول والخروج من المسجد النبوي على مدار الساعة في مكان يقصده ملايين الزوار والمصلين على طوال العام وبكثافات عالية، خلال الصلوات الخمس وفي مواقع الزيارة والدخول للروضة الشريفة.

وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي من خلال وكالة الحشود والتفويج وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية على خطة معدة من قبل مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية، ويقوم على تنفيذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسـر وسهولة.

ويشاهد المصلي عند دخوله لساحات المسجد النبوي المراقبين على امتداد الممرات لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه ثم للساحات الخارجية ثم الساحات الغربية الجديدة، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.

من جهة ثانية أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة وبالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مبادرة (بألسنتكم)، وذلك في محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة.

وأكد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الدكتور محمد العنزي أن المبادرة تهدف إلى تزويد الزائرين بالمعلومات التي يحتاجونها في المسجد النبوي قبل وصولهم إليه، وطريقة حجز الصلاة بالروضة الشريفة والتعليمات الخاصة بالدخول، وذلك بعشر لغات، إضافة لإهدائهم نسخا من القرآن الكريم.

وتأتي هذه الجهود ضمن سعي وكالة اللغات والترجمة في تقديم خدمات التواصل باللغات للقاصدين قبل وصولهم للمسجد النبوي.