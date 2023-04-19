شكرا لقرائتكم تكاثر للسحب الماطرة على أحياء من الرياض والمدني ينبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف طقس العرب عن آخر صور الأقمار الاصطناعية المُستَلَمة في المركز، والتي تشير إلى تكاثر للسحب الماطرة على أحياء من العاصمة الرياض.

وقال طقس العرب في تغريدة عبر موقع تويتر: تُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية المُستَلَمة في مركز طقس العرب تطور بعض السحب الركامية المُمطرة على أحياء من العاصمة الرياض الآن وبخاصة الأجزاء الجنوبية من المدينة، وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا.

تنبيه من المدني

من جانب آخر، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي الرياض، من فرص هطول أمطار غزيرة حتى الساعة الـ10 مساء، وذلك بناء على تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

وتوقع المركز أن تشهد منطقة الرياض أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

اتباع تعليمات السلامة

وشدد المدني بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار.