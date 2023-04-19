شكرا لقرائتكم فرصتان لاستئجار عقارين بالرياض وجدة عبر منصة انتفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر منصة انتفاع، فرصتين استثماريتين أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض ومحافظة جدة، لتوفير عقار مناسب- إداري، سكني- لوزارة الاستثمار، ورئاسة الحرس الملكي، وذلك تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار، المادة الثامنة، والتي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية “انتفاع” عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرص هو 25 إبريل الجاري، ولمزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية والتقديم عليها، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بالفرص الاستئجارية على موقع منصة انتفاع (اصغط هنا).