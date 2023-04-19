شكرا لقرائتكم توزيع 50 ألف وجبة صحية لمرضى السكري خلال رمضان في الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون سفر الصائمين بـالمسجد الحرام ما يزيد عن (50) ألف وجبة صحية خاصة لمرضى السكري وكبار السن من قاصدي وقاصدات المسجد الحرام منذ بداية موسم شهر رمضان (1444) هـ.

تنظيم الإفطار

وأكد مدير وحدة شؤون سفر الصائمين إبراهيم بن عبدالله الحجيلي أن الوحدة تتابع وتنظم عمليات الإفطار داخل المسجد الحرام عبر منظومة إلكترونية أصدرت (2300) تصريح مقسمة على جميع المواقع المخصصة للإفطار وبإجمالي (30000) متر لكافة سفر الإفطار الرمضانية بالمسجد الحرام.

خطة عمل

وأضاف أن الوحدة سخرت طاقاتها البشرية والتقنية لتنظيم سفر الإفطار الرمضانية وفق خطة عمل معدة بعناية بدءًا من التسجيل الإلكتروني وتسليم التصاريح الإلكترونية لمقدمي خدمات إفطار الصائمين حتى الإشراف الميداني على تنفيذ الاشتراطات والتعليمات وتقديم خدمات تطهير وتعقيم وتطييب ونظافة المواقع حتى ينعم القاصدين بأجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة خلال أوقات الإفطار في الشهر الفضيل.