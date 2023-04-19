شكرا لقرائتكم القبض على مواطن لسطوه على مجمع تجاري بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على مواطن بالرياض؛ لسطوه على مجمع تجاري، وإلحاق ضرر بصناديق المحاسبة.

حوادث سطو

وقال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض ألقت القبض على مواطن؛ لسطوه على مجمع تجاري وإلحاق ضرر بصناديق المحاسبة.

تم إحالته إلى النيابة

وأوضح الأمن أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.