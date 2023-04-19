السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يُعلن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة القرآنية الدولية "اقرأ وارتق"



جدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، مساء أمس، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة القرآنية الدولية "اقرأ وارتق" في موسمها التاسع ، بحضور مدير إذاعة نداء الإسلام هاني بن نافع السلمي .

وتعد مسابقة اقرأ وارتق التي تقدمها إذاعة نداء الإسلام ، مسابقة قرآنية دولية يتنافس فيها المتسابقون في قراءة القرآن الكريم من خلال تجويده وترتيله وحفظه من مختلف دول العالم من خلال الاتصال الهاتفي أو الحضور لمقر المسابقة، ويبلغ مجموع جوائزها المقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون 95 ألف ريال موزعة على عشرة فائزين بحيث يحصل الفائز الأول على مبلغ 25 ألف ريال ، والثاني 15 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال، والرابع على 3 آلاف ريال، فيما يحصل الفائزون من الخامس إلى العاشر على مبلغ ألفي ريال لكل فائز ، فيما خصصت ثلاثون ألف ريال لمسابقة حساب الإذاعة على منصة تويتر بحيث يتم اختيار فائز كل يوم بجائزة قدرها ألف ريال .

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال حضوره لمقر فعاليات ختام المسابقة، شكره لفريق عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة في إذاعة نداء الإسلام ، وللجنة التحكيم من رابطة العالم الإسلامي، مؤكداً دور هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم وتشجيع المسابقات التي تعنى بالقرآن الكريم وتلاوته وحفظه وتجويده والتي تعد جزءا من مسؤوليتنا التي نعتز بها في بلاد الحرمين الشريفين، مهنئاً في الوقت ذاته كل من شارك في هذه المسابقة وكلهم ناجح بإذن الله لأنهم كسبوا شرف التنافس على كتاب الله عز وجل.

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي : المركز الأول حسن محمد فلاته من المملكة العربية

يُذكر أن عدد المشاركات في المراحل الأولية من المسابقة بلغ 3 آلاف مشاركة من أكثر من 30 دولة ، وانحصرت المنافسة في المرحلة الثانية بعد عمليات الفرز الأولية على 140 متسابقا في 17 حلقة تم اختيار 10 فائزين منهم، بعد ذلك وفي المرحلة الأخيرة تم ترتيب مراكز المرشحين من الأول وحتى العاشر.

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03:20ت م

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جدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، مساء أمس، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة القرآنية الدولية "اقرأ وارتق" في موسمها التاسع ، بحضور مدير إذاعة نداء الإسلام هاني بن نافع السلمي .وتعد مسابقة اقرأ وارتق التي تقدمها إذاعة نداء الإسلام ، مسابقة قرآنية دولية يتنافس فيها المتسابقون في قراءة القرآن الكريم من خلال تجويده وترتيله وحفظه من مختلف دول العالم من خلال الاتصال الهاتفي أو الحضور لمقر المسابقة، ويبلغ مجموع جوائزها المقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون 95 ألف ريال موزعة على عشرة فائزين بحيث يحصل الفائز الأول على مبلغ 25 ألف ريال ، والثاني 15 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال، والرابع على 3 آلاف ريال، فيما يحصل الفائزون من الخامس إلى العاشر على مبلغ ألفي ريال لكل فائز ، فيما خصصت ثلاثون ألف ريال لمسابقة حساب الإذاعة على منصة تويتر بحيث يتم اختيار فائز كل يوم بجائزة قدرها ألف ريال .وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال حضوره لمقر فعاليات ختام المسابقة، شكره لفريق عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة في إذاعة نداء الإسلام ، وللجنة التحكيم من رابطة العالم الإسلامي، مؤكداً دور هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم وتشجيع المسابقات التي تعنى بالقرآن الكريم وتلاوته وحفظه وتجويده والتي تعد جزءا من مسؤوليتنا التي نعتز بها في بلاد الحرمين الشريفين، مهنئاً في الوقت ذاته كل من شارك في هذه المسابقة وكلهم ناجح بإذن الله لأنهم كسبوا شرف التنافس على كتاب الله عز وجل.وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي : المركز الأول حسن محمد فلاته من المملكة العربية السعودية فاز بجائزة قدرها 25 ألف ريال، والمركز الثاني مصعب الخضر الوليدي من جمهورية اليمن فاز بجائزة قدرها 15 ألف ريال، والمركز الثالث سليمان محمد مالوم من دولة تشاد فاز بجائزة قدرها 10 آلاف ريال.يُذكر أن عدد المشاركات في المراحل الأولية من المسابقة بلغ 3 آلاف مشاركة من أكثر من 30 دولة ، وانحصرت المنافسة في المرحلة الثانية بعد عمليات الفرز الأولية على 140 متسابقا في 17 حلقة تم اختيار 10 فائزين منهم، بعد ذلك وفي المرحلة الأخيرة تم ترتيب مراكز المرشحين من الأول وحتى العاشر.// انتهى //03:20ت م0016

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.