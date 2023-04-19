شكرا لقرائتكم ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة اليوم مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأستاذ نايف السديري.

فيما حضره من الجانب الفلسطيني معالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومعالي مستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية الأستاذ مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأستاذ باسم عبدالله الاغا ورئيس المراسم سكرتير الرئيس الخاص حسين حسين.