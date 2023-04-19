السعودية اليوم / مصرع 29 شخصًا جراء حريق في مستشفى بالصين



بكين 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

لقي 29 شخصًا مصرعهم إثر اندلاع حريق في إحدى المستشفيات بالعاصمة الصينية بكين.

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ المحلية أن الحريق وقع في مبنى قسم المرضى الداخليين بمستشفى بكين تشانغفنغ، وسارع رجال الاطفاء لإخماد الحريق، مشيرةً إلى إجلاء 71 مريضًا، في حين فتحت السلطات تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث.

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11:15ت م

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