شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد.

المناطق المتأثرة

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة تشمل (الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء رماح، ضرما مرات، الحريق، الخرج، الرين، حوطة بني، تميم، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر الدوادمي، القويعية، عفيف، الزلفي، الغاط المجمعة، ثادق شقراء).

وبينت الدفاع المدني أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

ودعت الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار حفاظًا على سلامة الجميع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.