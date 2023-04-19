شكرا لقرائتكم مكة المكرمة الأعلى حرارة والباحة الأدنى بـ 14 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 38 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 38 درجة مئوية، ينبع 37 مئوية، جازان وشرورة والقنفدة 36 مئوية، جدة 35 مئوية، المدينة المنورة وسكاكا والعلا 34 مئوية، الدمام وتبوك وحفر الباطن 33 مئوية، عرعر والصمان ووادي الدواسر ورفحاء والقريات 32 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت كالتالي: أبها 14مئوية، الباحة 15 مئوية، حائل وطريف 16 مئوية، بريدة والدوادمي والتنهات والطائف 17 مئوية، الرياض وتبوك وعرعر الصمان وبيشة ورفحاء والقريات والمجمعة والدهناء 18 مئوية، سكاكا وحفر الباطن 19 مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.