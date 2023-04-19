شكرا لقرائتكم 562 مسجدًا وجامعًا لأداء صلاة العيد في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نظراً لما تشهده بفضل الله مكة المكرمة من أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار في شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، فقد قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إقامة صلاة عيد الفطر في هذا العام بالمساجد المهيأة الواقعة في المنطقة المركزية بـمكة المكرمة، إضافة للجوامع ومصليات الأعياد، ليبلغ عدد المساجد والجوامع والمصليات التي تخدم الزوار والمعتمرين في صلاة العيد 562 مسجداً وجامعاً ومصلى في مكة المكرمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على الناس.