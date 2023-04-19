شكرا لقرائتكم سيول حائل تجرف جملاً صغيراً ومواطن يبادر لإنقاذه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، غرق أحد الجمال الصغيرة “حاشي”، بشعيب الرتيق جنوب الشنان جنوب شرق حائل، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

سيول تحمل جملاً صغيراً

وظهر خلال المقطع المتداول، سيول عارمة تحمل جملاً صغيراً جنوب شرق حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، فيما بادر أحد الأشخاص لإنقاذه.

وظهر الجمل الصغير بعد أن حمله السيل، عائماً في المياه دون أن يحرك ساكناً، بعد أن عجز عن المقاومة والخروج من السيل، ونجح أحد الأشخاص في إنقاذه وإخراجه من السيل.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.