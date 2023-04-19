شكرا لقرائتكم السفارة الأمريكية في الرياض : زيادة رسوم تأشيرة الدخول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض زيادة قيمة الرسوم المرتبطة بطلب تأشيرة الولايات المتحدة لغير المهاجرين “NIV”، وذلك اعتباراً من 30 مايو المقبل.

وأوضحت السفارة، في بيان لها: “أن رسوم تأشيرات الزيارة للأعمال التجارية والسياحة وكذلك غيرها من التي لا تستند إلى طلب تأشيرة الدخول لغير المهاجرين مثل تأشيرة دخول الطلاب وتأشيرة دخول زائر التبادل، ستزداد من 160 دولاراً إلى 185 دولاراً”.

رسوم التأشيرات

وأضافت أن رسوم تأشيرات معينة التي تستند إلى الطلبات من غير المهاجرين للعمال المؤقتين ستزداد من 190 دولاراً إلى 205 دولارات، كما ستزداد رسوم الترويج بموجب المعاهدة للتاجر والمستثمر ومقدم الطلبات في مهن متخصصة من الفئة E من 205 دولارات إلى 315 دولاراً.

وأكدت أنه سيتم تحديد رسوم تأشيرات الدخول لغير المهاجرين بناءً على التكلفة الفعلية لتقديم خدمات تأشيرات غير المهاجرين، كما يتم تحديدها بعد إجراء دراسة لتكلفة هذه الخدمات.

الرسوم القنصلية

وأشارت السفارة، إلى أن الرسوم القنصلية الأخرى لن تتأثر بهذا الرفع، بما في ذلك رسوم تأشيرة الإقامة لمدة سنتين تأشيرة “the waiver of the two-year residency” المطلوبة لبعض زوار التبادل، كما يمكن الحصول على معلومات الرسوم من الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الشؤون القنصلية، وكذلك من المواقع الإلكترونية للسفارات والقنصليات الأمريكية.