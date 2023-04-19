السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار غزيرة على العلا والعيص وخيبر



المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات العلا والعيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وجرياناً للسيول, وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة العاشرة مساءً.

// انتهى //

14:33ت م

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