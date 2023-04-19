السعودية اليوم / القوات العراقية تقبض على 10 متهمين بالإرهاب



بغداد 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 10 متهمين بالإرهاب في أربع محافظات.

وأوضح جهاز الأمن الوطني العراقي - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - أنه نفذ عمليات نوعية استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة في محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وبغداد) تمكّن من خلالها القبض على المتهمين، مبينًا أنّ جميع المتهمين مطلوبون للقضاء بتهم الإرهاب وتم تدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

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15:01ت م

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