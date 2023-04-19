السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 64 طنا من السلال الغذائية في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش



دكا 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 64 طنا و 800 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 16,200 فرد بواقع 2709 أسر، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023م.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.

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21:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.