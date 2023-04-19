السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة في مقاطعة لخش بجمهورية طاجيكستان



دوشنبه 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة التي شملت البطانيات وفحم التدفئة وسخانات الماء للفئات الأشد ضعفا في مقاطعة لخش بجمهورية طاجيكستان.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية طاجيكستان.

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21:13ت م

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