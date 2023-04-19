السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3 أطنان من السلال الغذائية في محافظة فورا بجمهورية ألبانيا



تيرانا 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 أطنان من السلال الغذائية في محافظة فورا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 240 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا للعام 2023م.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2.000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.

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21:15ت م

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