سياسي / وزيرا الخارجية الإماراتي والبريطاني يبحثان هاتفيا الأوضاع في السودان



أبوظبي 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع معالي وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان.

وناقش الشيخ عبدالله بن زايد و جيمس كليفرلي سبل وقف التصعيد العسكري، واتفقا على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع الجارية، والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة السودان وشعبه.

كما أكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أهمية ضمان حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى في السودان.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لتداعيات الأوضاع الجارية في السودان ، والسعي إلى إيجاد تسوية سياسية وحل سلمي لهذه الأزمة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان الشقيق وشعبه ، مؤكدا أن استقرار السودان وأمنه وسلامته يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

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21:31ت م

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