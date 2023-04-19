السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يكمل استعداداته لتجهيز ٨٦٤ جامعاً ومصلى لصلاة عيد الفطر



المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز (٨٦٤) جامعاً ومصلى في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها لأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٤هـ.

وبلغ عدد الجوامع والمصليات في المدينة المنورة (٤٩١)، وفي محافظة العلا (٣٩) وفي محافظة ينبع (٩١)، أما محافظة بدر (٣٧) وفي محافظة وادي الفرع (٤١) وفي محافظة خيبر (٣١) وفي محافظة مهد الذهب (٥٥) وفي محافظة العيص (٣٢) وفي مركز الصويدرة (١٤) وفي محافظة الحناكية (٣٣).

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور وجب بن علي العتيبي، أن الفرع أكمل استعداداته لتهيئة المصليات المكشوفة والجوامع التي ستقام بها صلاة عيد الفطر، مشيراً إلى أن المراقبين والعاملين بالفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة يقومون بدور كبير في متابعة جاهزية جميع المصليات والجوامع من فرش ومواضيء ومكبرات الصوت.

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21:37ت م

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