

إسلام آباد 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الأخوية مع دولة الكويت من خلال تحويلها إلى علاقة اقتصادية متبادلة.

صرح بذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن الجانبين اتفقا على الاحتفاء بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والكويت بهدف تعزيز العلاقات في جميع المجالات، حيث يصادف هذا العام الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

// انتهى //

22:04ت م

0139





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.