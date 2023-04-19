السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي: 2261 مستفيداً من الرقم الموحد خلال العشرين الأولى من شهر رمضان



المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة العمليات استعداداتها لليلة 29 من خلال استقبال البلاغات عبر الرقم الموحد 1966.

وتعمل الإدارة على استقبال مكالمات الزوار واستفساراتهم ومقترحاتهم وشكاويهم على مدار 24 ساعة, وبلغ عدد المستفيدين من الرقم الموحد خلال العشرين الأولى من شهر رمضان 2261 مستفيداً، كما يقوم قسم البلاغات الإلكترونية باستقبال البلاغات التي تأتي من الإدارات أو الزوار ويتم تحويلها للإدارة المعنية، وتعمل غرفة الجهاز اللاسلكي على الإرساليات بين الإدارات وتوجيهها إلى الجهات المعنية كتنظيم بيئة العمل في المسجد النبوي.

وتعمل الإدارة على متابعة الحالات الإسعافية حتى يتم رفعها من الموقع ، وتوجيه الجهات ذات الاختصاص لمواقع الزحام ، بالإضافة لمتابعة نظام إشغال المصليات ومراقبة المسجد النبوي ومرافقه.

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22:08ت م

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