

أبها 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها تهيئة 411 مصلى للعيد؛ وذلك عن طريق فِرَق متخصصة باشرت أعمالها منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ لتكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التهيئة جاءت بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث تم تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، إضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.

// انتهى //

00:42ت م

0008





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تهيئ أكثر من 400 مصلى للعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.