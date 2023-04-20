السعودية اليوم / جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أدى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

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