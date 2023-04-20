السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يُدشّن حملة مشروع زكاة الفطر بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات



الباحة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حملة مشروع زكاة الفطر بالمنطقة من خلال بوابة المنصة الوطنية للتبرعات والتي تسهّل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة تضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة والآمنة .

وحث سمو أمير الباحة جميع أهالي المنطقة للاستفادة من البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر والذي يمد جسور البذل والإحسان بين أفراد المجتمع، مع رفع مستوى التوعية بالتسهيلات التي تقدمها المنصة الوطنية للتبرعات التي تعد إحدى مخرجات رؤية

// انتهى //

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الباحة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حملة مشروع زكاة الفطر بالمنطقة من خلال بوابة المنصة الوطنية للتبرعات والتي تسهّل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة تضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة والآمنة .وحث سمو أمير الباحة جميع أهالي المنطقة للاستفادة من البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر والذي يمد جسور البذل والإحسان بين أفراد المجتمع، مع رفع مستوى التوعية بالتسهيلات التي تقدمها المنصة الوطنية للتبرعات التي تعد إحدى مخرجات رؤية السعودية 2030 ، وتحفيز الجمعيات للقيام بدورها في التنفيذ والوصول إلى المستفيدين حسب قوائمهم المعتمدة .// انتهى //01:27ت م0017

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