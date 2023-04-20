السعودية اليوم / عدسة "واس" تتجول في سماء مكة المكرمة ليلة 29 من رمضان وترصد الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله العتيق



مكة المكرمة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

كما وثقت الصور الجوية الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام في لية 29 من شهر رمضان المبارك، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خدمات ، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتجولت عدسة "واس" في سماء مكة المكرمة برفقة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة ووقفت على تلك الجهود والأعمال المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها جميع القطاعات ذات العلاقة لتوفير الأمن والأمان لضيوف بيت الله الحرام ، وتقديم كل الخدمات لهم, كما تابعت كاميرا "واس" بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام , وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.

// انتهى //

01:56ت م

0019



مكة المكرمة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية كثافة صفوف المصلين الذين توافدوا على بيت الله الحرام لأداء صلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن ليلة ٢٩ التي امتلأت بهم ساحات وأدوار المسجد الحرام وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه.كما وثقت الصور الجوية الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام في لية 29 من شهر رمضان المبارك، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خدمات ، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.وتجولت عدسة "واس" في سماء مكة المكرمة برفقة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة ووقفت على تلك الجهود والأعمال المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها جميع القطاعات ذات العلاقة لتوفير الأمن والأمان لضيوف بيت الله الحرام ، وتقديم كل الخدمات لهم, كما تابعت كاميرا "واس" بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام , وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.// انتهى //01:56ت م0019

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة "واس" تتجول في سماء مكة المكرمة ليلة 29 من رمضان وترصد الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله العتيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.