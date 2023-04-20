إيداع 460 ألف ريال لمستفيدي خيري المزاحمية

وذكر المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية عبدالله رشيد المبدل لـ«دوت الخليج» أن إجمالي المساعدات تنوعت ما بين زكاة مال : 266500 ألف ريال وكفالة ايتام (154) يتيم ويتيمة مبلغ : 46200 ألف ريال وكفالة ارامل (28) أرملة: 9800 ألف ريال وكفالة اسر سجناء (11) أسرة : 14850 ألف ريال وكفالة طفل رضيع (5) أطفال: 1750 ألف ريال كسوة أيتام (154) يتيم ويتيمة: 76500 ألف ريال ومساعدة الشباب على الزواج: 10000 ألف ريال
وكسوة محتاج (قسائم) (22) أسرة: 38000 ألف ريال.
وثمن المبدل اهتمام الحكومة الرشيدة وسياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مد يد العون لكل محتاج من أبناء المملكة
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